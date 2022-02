Mainz

Landesregierung stellt „Rückkehr zur Normalität“ in Aussicht

Die rheinland-pfälzische Landesregierung will die Öffentlichkeit an diesem Mittwoch (11.30 Uhr) in Mainz über ihre weiteren Pläne zu den Corona-Maßnahmen informieren. Die Regierung bereite „Perspektiven für eine schrittweise Rückkehr zur Normalität“ vor, teilte die Staatskanzlei dazu mit. An der Pressekonferenz über „die rheinland-pfälzischen Positionen für mögliche Perspektiven im Frühjahr“ nehmen Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD), Familienministerin Katharina Binz (Grüne), Wirtschaftsministerin Daniela Schmitt (FDP) sowie Landesimpfkoordinator Daniel Stich (SPD) teil.