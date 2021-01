Mainz

Landesregierung stellt neue Corona-Verordnung vor

Nach den Bund-Länder-Beschlüssen zur Eindämmung der Corona-Pandemie stellt die Regierung in Rheinland-Pfalz heute eine neue Landesverordnung vor. Zuvor berät das Kabinett über die Einzelheiten der Umsetzung in Rheinland-Pfalz. Dann wird zuerst der Landtag unterrichtet. Die 15. Corona-Bekämpfungsverordnung soll am kommenden Montag in Kraft treten.