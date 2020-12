Archivierter Artikel vom 14.07.2020, 21:40 Uhr

Landesregierung rät Luxemburg-Pendlern zu regelmäßigen Tests

Saarbrücken (dpa/lrs) – Die saarländische Landesregierung empfiehlt Pendlern nach Luxemburg, sich regelmäßig auf das Coronavirus testen zu lassen. Die Tests würden in dem Nachbarland kostenlos angeboten, teilte der Sprecher der Staatskanzlei am Dienstagabend mit. Zuvor hatte das Auswärtige Amt wegen der hohen Infektionszahlen mit dem Coronavirus vor „nicht notwendigen, insbesondere touristischen Reisen“ in das Nachbarland gewarnt. Die Landesregierung schloss sich dieser Empfehlung am Dienstagabend an.