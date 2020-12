Archivierter Artikel vom 24.06.2020, 19:20 Uhr

Mainz

Landesregierung passt Polizeigesetz an EU-Datenschutz an

Mit einem neuen Polizeigesetz will Rheinland-Pfalz die EU-Datenschutzreform von 2018 bei den Sicherheitsbehörden umsetzen. In der ersten Beratung der Neufassung des Polizei- und Ordnungsbehördengesetzes sagte Innenminister Roger Lewentz (SPD) am Mittwoch im Landtag in Mainz, damit würden die Rechte von Menschen gestärkt, die von Maßnahmen der Polizei betroffen sind. Der Umgang mit Daten der Bürger werde transparenter und besser überprüfbar.