Mainz

Landesregierung passt Corona-Bekämpfungsverordnung an

Der Ministerrat von Rheinland-Pfalz hat am Freitag Änderungen zur 15. Corona-Bekämpfungsverordnung beschlossen. Die Änderungsverordnungen, die am Sonntag in Kraft treten, enthalten im Klarstellungen und Fristverlängerungen, teilte das Sozialministerium am Freitagabend mit. Die angekündigten Öffnungen der Friseurgeschäfte sowie der Fahrschulen würden in einer kommenden Corona-Bekämpfungsverordnung geregelt, die zum 1. März in Kraft treten wird.