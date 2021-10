Mainz

Landesregierung für einheitliche Schutzmaßnahmen im Winter

In der Diskussion um das mögliche Auslaufen der „epidemischen Lage von nationaler Tragweite“ zum 25. November hat die rheinland-pfälzische Landesregierung ihre Prioritäten genannt. „Für Rheinland-Pfalz ist wichtig, auch in diesem Winter noch möglichst einheitliche Schutzmaßnahmen wie Masken, 2G, 3G oder Abstandsgebot umsetzen zu können“, teilte die Staatskanzlei in Mainz am Donnerstag mit. Der aktuelle Vorschlag der möglichen künftigen Regierungspartner SPD, Grüne und FDP im Bund sehe dies vor.