Mainz

Landesregierung bereitet neue Corona-Verordnung vor

Nach den Bund-Länder-Beschlüssen zur Eindämmung der Corona-Pandemie bereitet die Regierung in Rheinland-Pfalz eine neue Landesverordnung vor. Die 15. Corona-Bekämpfungsverordnung soll zum 11. Januar in Kraft treten, wie eine Regierungssprecherin am Mittwoch mitteilte. Zuvor kommt das Corona-Kabinett an diesem Freitag zu einer Videokonferenz zusammen, um über die Umsetzung der Beschlüsse zu beraten.