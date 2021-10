Mainz

Landesregierung baut Förderprorgramm für Warnsirenen aus

Die rheinland-pfälzische Landesregierung will mehr Geld in die Installation und Modernisierung von Warnsirenen stecken. Geplant sei, das Sirenen-Sonderförderprogramm des Bundes um vier Millionen Euro aufstocken, teilte das Innenministerium am Donnerstag in Mainz mit. Damit stünden nach Verabschiedung des nächsten Landeshaushalts insgesamt rund acht Millionen Euro zur Verfügung.