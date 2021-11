Mainz (dpa/lrs)

Landespflegekammer sieht Krankenhausversorgung in Gefahr

Mainz (dpa/lrs). Der Präsident der Landespflegekammer Rheinland-Pfalz, Markus Mai, sieht angesichts der steigenden Corona-Zahlen die Krankenhausversorgung akut gefährdet. „Die Lage ist in diesem Moment bereits deutlich angespannt und wird sich weiter zuspitzen, so dass wir erneut mit einem sehr harten Winter rechnen müssen“, sagte Mai am Montag in Mainz.