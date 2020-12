Archivierter Artikel vom 02.04.2020, 15:30 Uhr

Mainz

Landesmusikrat fordert Hilfen für freie Musiker

Der Landesmusikrat Rheinland-Pfalz fordert in der Corona-Krise Hilfen für freiberuflich tätige Musiker und Musikpädagogen. Derzeit könnten nur laufende Betriebskosten geltend gemacht werden, teilte der Musikrat am Donnerstag in Mainz mit. Diese seien jedoch kaum oder nur in geringem Ausmaß vorhanden. Stattdessen müssten Einnahme-Ausfälle geltend gemacht werden können. Ein eigenes Landesprogramm zur Unterstützung freier Kulturschaffender gebe es nicht, die einzige Hilfestellung sei derzeit das Soforthilfeprogramm des Bundes. „Die Haltung der Landesregierung, diese Berufsgruppe auf Hartz IV zu verweisen, ist ein Schlag ins Gesicht eines jeden Freiberuflers“, teilte Landesmusikrats-Präsident Peter Stieber mit.