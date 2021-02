Mainz

Landeskriminalamt warnt vor Betrug

Das Landeskriminalamt (LKA) Rheinland-Pfalz warnt mit Nachdruck vor betrügerischen Anrufen und gefälschten Schreiben zu angeblichen Impfterminen. „Die aktuellen Corona-Schutzimpfungen sind das bestimmende Thema in der Gesellschaft“, teilte das LKA am Freitag in Mainz mit. „Die hierzu bestehende Verunsicherung der Menschen wird durch Kriminelle ausgenutzt, um schnell an Geld zu kommen oder Falschmeldungen in die Welt zu setzen.“ Zudem würden auf gefälschten Internet-Plattformen Atemschutzmasken und Desinfektionsmittel angeboten. „Die bezahlte Ware wird jedoch nicht an die Kunden ausgeliefert“, betonte die Polizeibehörde.