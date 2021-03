Mainz/Koblenz

Landeskriminalamt warnt vor bestimmten Kräutermischungen

Das Landeskriminalamt (LKA) Rheinland-Pfalz warnt vor Kräutermischungen mit psychoaktiven Stoffen. Vor allem in Koblenz sei es in den vergangenen Tagen nach dem Konsum von sogenannten Neuen psychoaktiven Substanzen vermehrt zu medizinischen Notfällen gekommen, teilte das LKA am Freitag mit. „Auch für Todesfälle in der jüngsten Zeit könnten diese Substanzen verantwortlich sein“, hieß es weiter.