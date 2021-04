Koblenz

Landes-Inzidenz steigt auf 139

Der landesweite Inzidenzwert ist in Rheinland-Pfalz am Freitag auf 139,2 gestiegen. 1132 Neuinfektionen wurden im Vergleich zum Vortag registriert, wie das Landesuntersuchungsamt am Freitag weiter mitteilte. Aktuell mit dem Coronavirus infiziert sind 14 145 Menschen. Die Zahl der Menschen, die im Zusammenhang mit einer Infektion gestorben sind, stieg um 13 auf 3447. Seit Beginn der Pandemie im Land Ende Februar 2020 gab es somit 128 808 laborbestätigte Infektionen.