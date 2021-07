Grafschaft

Landesimpfzentrum bis auf Weiteres geschlossen

Das Landesimpfzentrum in Grafschaft-Gelsdorf (Landkreis Ahrweiler) bleibt aufgrund der Unwetterschäden bis auf Weiteres geschlossen. Das teilte die Kreisverwaltung Ahrweiler am späten Donnerstagabend auf Twitter mit. Betroffene sollen automatisch in der kommenden Woche über die zentrale Terminvergabestelle von Rheinland-Pfalz einen Ersatztermin erhalten.