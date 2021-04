Landes-Impfkoordinator wechselt zur Landeskrankenhaus-Spitze

Bätzing-Lichtenthäler betonte, durch den Wechsel zum 15. Mai sei eine kontinuierliche Aufgabenwahrnehmung im Ministerium gewährleistet. Ein besonderes Augenmerk liege darauf, dass die Pandemiebekämpfung und die Koordination der Impfkampagne nahtlos sichergestellt seien. Sie habe mit Wilhelm „sehr gut und vertrauensvoll“ zusammengearbeitet und bedaure deshalb seinen Weggang. Auf der anderen Seite freue sie sich, eine „so starke und erfahrene Führungskraft“ als künftigen Geschäftsführer des Landeskrankenhauses zu sehen.

Das Landeskrankenhaus ist dem Ministerium zufolge als Anstalt des öffentlichen Rechts mit rund 4500 Beschäftigten an mehreren Standorten ein führender Anbieter im Gesundheitswesen in Rheinland-Pfalz. Die Klinikgruppe mit Sitz in Andernach (Landkreis Mayen-Koblenz) ist nach eigenen Angaben der größte Krankenhausträger im psychiatrisch-psychotherapeutischen und neurologischen Bereich in dem Bundesland.

