Mainz

Landesimpfkoordinator berichtet über Stand in der Pandemie

Die vierte Welle der Corona-Pandemie beschleunigt sich trotz des Impffortschritts in Rheinland-Pfalz. Zudem läuft die aktuelle Corona-Bekämpfungsverordnung aus, und das Wintersemester an den Hochschulen beginnt bald. Landesimpfkoordinator Daniel Stich (SPD) informiert am heutigen Mittag (12.00) Uhr in Mainz über den aktuellen Stand der Pandemie und der Schutzimpfungen.