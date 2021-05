Saarbrücken

Landeshistorikerin: Spuren von Napoleon an der Saar

Am 200. Todestag von Napoleon Bonaparte hat die saarländische Landeshistorikerin Gabriele Clemens am Mittwoch an das Wirken des Franzosen in der Region erinnert. „Als Napoleon im November 1799 an die Macht kam, waren die wichtigsten Reformen an der Saar bereits eingeführt worden“, sagte die Professorin für neuere Geschichte und Landesgeschichte der Universität des Saarlandes.