Landesgeld für Unimedizin stetig gestiegen, Umsätze auch

Archivierter Artikel vom 09.03.2020, 07:00 Uhr

Gleichzeitig steigerte die Unimedizin in dem Zeitraum ihren eigenen Gesamtumsatz kräftig, so dass der prozentuale Anteil der Landeszuführung an den Erlösen insgesamt schrumpfte. Der Gesamtumsatz lag nach Ministeriumsangaben 2009 bei 575,69 Millionen Euro, in dem Jahr machte die Landeszuführung also 9,65 Prozent des Umsatzes aus. 2014 wurde der Gesamtumsatz mit 713,05 Millionen beziffert, die Zuführung machte hier nur noch rund acht Prozent aus. 2019 schrumpfte sie dann auf 7,62 Prozent bei einem Umsatz von 825,30 Millionen Euro.

Schwankend entwickelte sich in den Jahren die Zahl der Studenten an der Uniklinik. Im Wintersemester 2009/2010 waren es in der Allgemeinmedizin im klinischen Semester und in der Vorklinik laut Ministerium insgesamt 2667 Studierende, 2014/15 dann 2629 und 2018/19 schließlich 2872. Die Studentenzahl in der Zahnmedizin – im klinischen Semester und in der Vorklinik – sank von 683 im Wintersemester 2009/10 auf 604 im Wintersemester 2014/15 und auf 566 im Wintersemester 2018/19.

Die parlamentarische Anfrage kam von dem Mainzer CDU-Abgeordneten Gerd Schreiner. Er sieht eine Unterfinanzierung der Unimedizin, dort fehlten pro Student 6000 Euro im Jahr, die Folge seien schlechte Betreuungsschlüssel. Das Wissenschaftsministerium hatte daraufhin auf den Doppelhaushalt 2019/20 verwiesen, in dem seien zehn Millionen Euro zusätzlich für die Uniklinik vorgesehen. Zudem werde die Bausubstanz des Hauses für eine Viertelmilliarde Euro verbessert.