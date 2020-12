Mainz

Landesgebäude sollen Mobilfunkausbau unterstützen

Rheinland-Pfalz will Gebäude des Landes für den Aufbau von Mobilfunktechnik bereitstellen und so die flächendeckende Abdeckung mit mobilem Internet vorantreiben. Nach einem Gespräch mit den Netzbetreibern teilte die Staatskanzlei am Montag mit, als erstes Bundesland schließe Rheinland-Pfalz eine entsprechende Rahmenvereinbarung mit allen Mobilfunkunternehmen und Betreibern von Mobilfunkanlagen ab. „Damit erleichtern wir den Ausbau neuer Mobilfunkstandorte, die wir in den noch unterversorgten Gebieten und für den Ausbau neuer Mobilfunkgenerationen wie 5G brauchen“, erklärten Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) und Wirtschaftsstaatssekretärin Daniela Schmitt (FDP).