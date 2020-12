Archivierter Artikel vom 08.03.2020, 09:00 Uhr

Koblenz

Landesbetrieb kümmert sich um 7500 Straßenbrücken

Um rund 7500 Straßenbrücken kümmert sich der Landesbetrieb (LBM) Rheinland-Pfalz. Seine Brückenprüftrupps nehmen regelmäßig in bestimmten Abständen deren Zustand unter die Lupe. Als „Brückenspechte“ hämmern sie an vielen Stellen gegen den Beton. Außerdem ist der LBM mit Hauptsitz in Koblenz nach eigenen Angaben zuständig für 877 Kilometer Autobahn und rund 17 000 Kilometer Bundes-, Landes- und Kreisstraßen. Hinzu kommen 28 Straßentunnel, etwa 1 300 000 Quadratmeter Stützwände, circa 800 Verkehrszeichenbrücken und rund 400 000 Quadratmeter Lärmschutzwände.