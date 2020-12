Archivierter Artikel vom 23.03.2020, 18:40 Uhr

Koblenz

Landesbetrieb: Auf Baustellen wird trotz Corona gearbeitet – weniger Verkehr

Nicht überall herrscht wegen der Corona-Krise Stillstand: Auf den Baustellen an den Straßen im Land laufen die Arbeiten trotz der Pandemie überwiegend normal weiter, wie der Landesbetrieb Mobilität (LBM) Rheinland-Pfalz in Koblenz am Montag mitteilte.