Saarbrücken

Dauerregen

Landesamt warnt vor Überflutungen im Saarland

Von dpa/lrs

Das Landesamt für Umwelt- und Arbeitsschutz warnt wegen Dauerregens in der Nacht zu Freitag vor Hochwasser im Saarland. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) geht von Regenmengen zwischen 30 und 50 Liter pro Quadratmeter aus. Örtlich seien auch extrem große Regenmengen von mehr als 80 Liter pro Quadratmeter möglich, teilte das Landesamt mit. An den kleineren Saarzuflüssen bestehe am Freitag eine erhebliche Hochwassergefahr, hieß es. Zu rechnen sei mit Überflutungen von land- und forstwirtschaftlichen Flächen oder tief liegenden Gebäuden und Kellern.