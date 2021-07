Mainz/Bad Neuenahr-Ahrweiler

Landesamt schließt „Familienzentrum“ in Ahrweiler Schule

Das Landesamt für Soziales, Jugend und Versorgung hat am Mittwochabend ein sogenanntes Familienzentrum in einer Schule in Bad Neuenahr-Ahrweiler schließen lassen. Es wurde von dem Verein „Initiative Eltern stehen auf“ betrieben, deren Webseite Nähe zur Querdenker-Szene vermuten lasse. Eine Sprecherin des Landesamtes sagte am Donnerstag, es sei um die Frage des Kindeswohls gegangen. Zuvor hatte der SWR darüber berichtet.