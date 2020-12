Archivierter Artikel vom 06.11.2020, 15:00 Uhr

Mainz

Landesaktionsplan gegen Hass und Hetze vorgestellt

Mit Beratungsangeboten und einer Anlaufstelle für Betroffene will sich die rheinland-pfälzische Landesregierung Rassismus und Diskriminierung im Internet und auf der Straße entgegenstellen. „In den vergangenen Jahren sind die Stimmen gegen Vielfalt, Toleranz und Gleichheit in unserer Gesellschaft verbunden mit Aussagen mit menschenrechtsfeindlichem und populistischem Gedankengut immer lauter geworden“, sagte Familienministerin Anne Spiegel (Grüne) bei der Vorstellung des Landesaktionsplans am Freitag in Mainz. Hass und Hetze verschlechterten das gesellschaftliche Klima und stellten die Grundlage der Demokratie infrage.