Frankfurt/Main

Landesärztekammer: Grippeimpfung wegen Corona sehr wichtig

Eine Grippeimpfung ist nach Ansicht der Landesärztekammer Hessen in diesem Herbst wegen der zuletzt steigenden Corona-Fallzahlen besonders wichtig. Eine starke Influenzawelle könnte das Gesundheitssystem schnell an die Belastungsgrenze bringen, sagte Kammerpräsident Edgar Pinkowski am Mittwoch in Frankfurt. Zudem erschwere das gleichzeitige Auftreten von Grippe- und Coronavirus bei einem Menschen Diagnose und Behandlung. Zu einer Grippeschutzimpfung werde insbesondere Menschen über 60 sowie Personen mit Vorerkrankung geraten. Empfehlenswert sei es, sich im Oktober oder November impfen zu lassen.