Mainz

Land will Wasserwirtschaft an Klimaschutzzielen ausrichten

Mit einem neuen Förderprogramm für kommunale Projekte will Rheinland-Pfalz Abwasserentsorgung und Trinkwasserschutz verstärkt an Klimaschutzzielen ausrichten. Dafür stelle das Land in den nächsten vier Jahren den „Riesenbatzen“ von jeweils 100 bis 110 Millionen Euro zur Verfügung, sagte Klimaschutzministerin Katrin Eder (Grüne) am Donnerstag in Mainz.