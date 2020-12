Archivierter Artikel vom 02.04.2020, 06:50 Uhr

Mainz

Land will über 1000 weitere Mitarbeiter für Gesundheitsämter

Die rheinland-pfälzische Landesregierung will in der Corona-Krise nach Informationen der „Rhein-Zeitung“ von der kommenden Woche an mehr als 1000 zusätzliche Mitarbeiter in den Gesundheitsämtern einstellen. Diese sollen die Ämter künftig in fünfköpfigen Teams dabei unterstützen, Kontaktpersonen von Infizierten nachzuverfolgen. „Das Nachverfolgen von Kontaktpersonen ist extrem aufwendig“, sagte Gesundheitsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler (SPD) der „Rhein-Zeitung“ (Donnerstag).