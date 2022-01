Mainz

Land will Rahmen für Transformation der Wirtschaft setzen

Die rheinland-pfälzische Landesregierung hat ihren Willen bekräftigt, die Rahmenbedingungen für die digitale und ökologische Transformation von Wirtschaft und Arbeitswelt zu gestalten. „Wir können Veränderung“, sagte Transformationsminister Alexander Schweitzer (SPD) am Donnerstag im Landtag. „Das ist ein Teil der DNA, der wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Geschichte von Rheinland-Pfalz.“ Dabei erinnerte Schweitzer an die Konversion, an die neue Nutzung von aufgegebenen Militärstandorten.