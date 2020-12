Archivierter Artikel vom 02.04.2020, 15:30 Uhr

Mainz

Land will mehr als 1000 Ehrenamtliche für Gesundheitsämter

Die rheinland-pfälzische Landesregierung will in der Corona-Krise in den nächsten Wochen rund 1000 Ehrenamtliche zur Unterstützung der stark belasteten Gesundheitsämter gewinnen. Diese Helfer sollen die Behörden unentgeltlich in fünfköpfigen Teams dabei unterstützen, Kontaktpersonen von Infizierten nachzuverfolgen. Ein Konzept werde erarbeitet, sagte eine Sprecherin des Gesundheitsministeriums am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur in Mainz. Die „Rhein-Zeitung“ hatte zuvor berichtet.