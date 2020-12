Archivierter Artikel vom 19.03.2020, 14:10 Uhr

Mainz

Land weitet Kreditbürgschaften in der Coronakrise aus

Unternehmen in Zahlungsschwierigkeiten können vom Land Kreditbürgschaften für mehrere Millionen Euro erhalten. Der bisherige Höchstbetrag von 3,5 Millionen Euro für eine Bürgschaft der Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz (ISB) sei angesichts der Ausbreitung des Coronavirus auf fünf Millionen erhöht worden, teilte Finanzministerin Doris Ahnen (SPD) am Donnerstag in Mainz mit. Bürgschaften ab 5 Millionen Euro werden auch weiterhin als Landesbürgschaften vergeben.