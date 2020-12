Archivierter Artikel vom 18.11.2020, 12:10 Uhr

Mainz

Land unterstützt weitere Sanierung der Rheingoldhalle

Die Sanierung der Rheingoldhalle in Mainz wird vom Land mit zusätzlich 5,8 Millionen Euro unterstützt. Finanzministerin Doris Ahnen (SPD) übergab am Mittwoch einen entsprechenden Zuwendungsbescheid an die Stadt. „Als Mittelpunkt vieler Veranstaltungen und fester Bestandteil des Lebens in der Landeshauptstadt ist die Sanierung und Modernisierung notwendig und richtig“, erklärte die Ministerin.