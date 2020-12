Mainz

Land und Kommunen regeln IT-Infrastruktur in Schulen neu

Die rheinland-pfälzische Bildungsministerin Stefanie Hubig (SPD) und die kommunalen Spitzen haben am Freitag eine Grundsatzvereinbarung zur Wartung und Administration von Laptops, Rechnern und Tablets an den Schulen getroffen. Mit der neuen Vereinbarung, die zu Beginn des neuen Schuljahres in Kraft tritt, „gehen das Land, die Gemeinden, Städte und Kreise gemeinsam einen wichtigen nächsten Schritt zur Gewährleistung einer leistungsfähigen IT-Infrastruktur unserer Schulen“, sagte Hubig. Die Arbeitsteilung sei klar: „Lehrkräfte arbeiten pädagogisch und konzeptionell, wohingegen der technische Support in die Hände von IT-Fachfrauen und -männern gehört.“