Mainz

Land überträgt Mainzer Uni dauerhaft Berufungsrecht

Als erste Hochschule in Rheinland-Pfalz kann die Mainzer Johannes Gutenberg-Universität ihre Professorinnen und Professoren dauerhaft in Eigenregie berufen. Uni-Präsident Georg Krausch erklärte, damit könne die JGU in der Konkurrenz mit anderen Hochschulen um die „besten Köpfe“ zügig und flexibel handeln. Das Berufungsrecht sei das strategisch wichtigste Element der Hochschulentwicklung. Wissenschaftsminister Konrad Wolf (SPD) bezeichnete die am Mittwoch erfolgte Übertragung des dauerhaften Berufungsrechts als wichtigen Schritt zur Stärkung der Autonomie der Hochschulen in dem Bundesland. Möglich gemacht habe dies das neue Hochschulgesetz.