Mainz

Weniger Vorschriften

Land stellt 57 Maßnahmen zum Bürokratieabbau vor

Von dpa/lrs

i «Ungültig» steht im Ausbildungsbürgeramt auf einem Stempel. (zu dpa: «Land stellt 57 Maßnahmen zum Bürokratieabbau vor») Foto: Sebastian Gollnow/DPA

Bürokratie bremst die Wirtschaft und nervt die Menschen. Die Landesregierung will in ihrer Zuständigkeit möglichst viele Verwaltungsvorschriften vereinfachen – in allen Ressorts.