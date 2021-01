Mainz

Land stellt 250 000 FFP-2-Masken aus Landesproduktion bereit

Nach dem Rückruf chinesischer Schutzmasken an Schulen stellt Rheinland-Pfalz 250 000 FFP-2-Masken aus rheinland-pfälzischer Produktion für Schulen bereit. Das kündigte das Bildungsministerium am Samstag an. „Man muss sich darauf verlassen können, dass eine Schutzausrüstung, die zertifiziert ist, dieser Zertifizierung auch gerecht wird“, betonte Bildungsministerin Stefanie Hubig (SPD) in einer am Samstag veröffentlichten Mitteilung. „Umso ärgerlicher ist es, dass bei den vom Bund unter anderem an Rheinland-Pfalz gelieferten Masken erneut Probleme aufgetreten sind.“ Zum zweiten Mal sei ein chinesischer Maskentyp zurückgerufen worden.