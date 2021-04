Land setzt sich für nachhaltige Textilwirtschaft ein

Mainz (dpa/lrs) – Um die massenhafte Vernichtung von Kleidungsstücken zu reduzieren, dringt Rheinland-Pfalz bei der Umweltministerkonferenz auf eine Stärkung der Kreislaufwirtschaft und auf Nachhaltigkeit bei Textilien. „Aufgrund der Zunahme an zurückgesendeten und unverkauften Textilien werden viele Kleidungsstücke ungetragen vernichtet“, sagte Umweltministerin Anne Spiegel (Grüne) am Dienstag in Mainz. „Die Corona-Pandemie hat die Situation noch einmal verschärft: Nach Schätzungen steht eine Vernichtung von rund 500 Millionen neuer Kleidungsstücke an.“