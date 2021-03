Mainz

Land schafft Regelungen für Hotspot-Kommunen über 200

Städte und Kreise mit einer Sieben-Tage-Inzidenz von mehr als 200 müssen von Donnerstag an in Rheinland-Pfalz strenge Regeln beachten. Der Einzelhandel – Buchläden, Baumärkte, Blumengeschäfte, Gärtnereien und Gartenbaumärkte – dürfen dann nur noch für Kunden mit Termin öffnen, wie das Gesundheitsministerium in Mainz am Mittwoch mitteilte. Dabei werden nach vorheriger Vereinbarung Einzeltermine vergeben, bei denen ausschließlich Personen aus einem Hausstand gleichzeitig Zutritt gewährt wird. Es gilt zudem die Pflicht zur Kontakterfassung.