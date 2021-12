Mainz

Land plant Rekord bei Investitionen für Straßenbau

Rheinland-Pfalz will 2022 so viel in den Straßenbau investieren wie noch nie in einem Jahr. Verkehrsministerin Daniela Schmitt (FDP) teilte am Mittwoch mit, dass insgesamt 135 Millionen Euro im nächsten Jahr für 324 Projekte zur Verfügung stehen sollten. „Damit steigern wir die Straßenbaumittel um neun Millionen Euro gegenüber dem Vorjahr.“