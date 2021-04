Mainz

Land passt Corona-Regeln an Bundes-Notbremse an

Bundesrecht bricht Landesrecht: Rheinland-Pfalz hat seine Pandemie-Regeln an die neue Bundes-Notbremse angepasst. Die am Freitag im Ministerrat beratene 19. Corona-Verordnung des Landes soll am Samstag in Kraft treten. Das teilte die Staatskanzlei in Mainz am Freitag mit.