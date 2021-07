Mainz

Land kommt mit Gesetzesänderung Studierenden entgegen

Die Regelstudienzeit in Rheinland-Pfalz wird verlängert, damit Studierende unter den eingeschränkten Lernbedingungen in der Corona-Pandemie nicht beeinträchtigt werden. Mit breiter Mehrheit verabschiedete der Landtag am Mittwoch nach zweiter Beratung eine entsprechende Gesetzesänderung. Neben SPD, Grünen und FDP stimmten auch AfD und Freie Wähler zu; die CDU enthielt sich.