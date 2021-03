Mainz

Land informiert in mehreren Sprachen über Corona-Regeln

Die Landesregierung in Mainz informiert die Rheinland-Pfälzer auf sieben Fremdsprachen und zahlreichen Kanälen über die Corona-Regeln. Wichtige Informationen und Dokumente zu den Einschränkungen in der Pandemie finden sich auf der Internetseite www.corona.rlp.de in Französisch, Englisch, Rumänisch, Türkisch, Farsi, Arabisch und Polnisch, wie Regierungssprecherin Andrea Bähner der Deutschen Presse-Agentur sagte. So sollten Sprachbarrieren überwunden und möglichst alle Menschen erreicht werden.