Saarbrücken

Land hat Hälfte der digitalen Endgeräte für Schüler gekauft

Im Saarland ist bisher gut die Hälfte der benötigten digitalen Endgeräte für das Online-Lernen in Schulen angeschafft worden. Nach Angaben des Bildungsministeriums haben die Landkreise, der Regionalverband Saarbrücken sowie Städte und Gemeinden bisher rund 12 000 Geräte bestellt. Sie werden an Schüler ausgeliehen, die nicht selbst solche Geräte haben und bedürftig sind. Insgesamt gelten rund 24 000 Schüler in diesem Sinne als bedürftig.