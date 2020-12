Archivierter Artikel vom 08.06.2020, 18:20 Uhr

Mainz

Land hat erste bundesweite Anlaufstelle gegen Sexismus

Als erstes Bundesland richtet Rheinland-Pfalz für die Mitarbeiter der Landesregierung eine Anlaufstelle gegen Sexismus ein. Die Ampel-Landesregierung wolle mit gutem Beispiel vorangehen, sagte Familienministerin Anne Spiegel (Grüne) am Montag in Mainz bei der Vorstellung der externen und unabhängigen Clearing- und Beratungsstelle für Opfer von sexualisierter Diskriminierung oder sexueller Belästigung am Arbeitsplatz.