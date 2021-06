Mainz

Land hält an Unterstützung für privates Busgewerbe fest

Angesichts der Streikaktionen im privaten Omnibusgewerbe in Rheinland-Pfalz hat die Landesregierung ihre Bereitschaft zur finanziellen Unterstützung der Branche erneuert. Die Staatssekretärin im Umwelt- und Mobilitätsministerium, Katrin Eder (Grüne) sagte der Deutschen Presse-Agentur am Donnerstag, die Landesregierung stehe zu ihren Zusagen. Am Mittwoch hatte die Vereinigung der Arbeitgeberverbände Verkehrsgewerbe (VAV) in Rheinland-Pfalz das Land zum Handeln aufgefordert.