Mainz

Land gibt mehr als 60 Millionen für Schul-Bauprojekte

Bei Neubau, Umbau oder Erweiterungen von Schulen in Rheinland-Pfalz unterstützt das Land die meist kommunalen Schulträger in diesem Jahr mit mehr als 60 Millionen Euro. Neu ins Landesschulbauprogramm aufgenommen wurden 60 Projekte, wie das Bildungsministerium am Mittwoch in Mainz mitteilte. Insgesamt werden derzeit landesweit 460 Bauvorhaben gefördert.