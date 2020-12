Archivierter Artikel vom 16.04.2020, 15:50 Uhr

Land gewinnt vor OLG Millionenklage zum HTW-Hochhaus

Saarbrücken (dpa/lrs) – Das Saarland hat vor dem Oberlandesgericht eine Millionenklage zum Umbau des HTW-Hochhauses in Saarbrücken gewonnen. Der 2. Zivilsenat wies in seinem Urteil die Berufung der Klägerin – der Arbeitsgemeinschaft ARGE HTW Saarbrücken (ARGE HTW) – zurück. Das Saarländische OLG bestätigte damit am Donnerstag das Urteil des Landgerichts Saarbrücken vom 23. Oktober 2018.