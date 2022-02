Mainz

Land fördert Kita-Ausbau mit 1,2 Millionen Euro

Der Kita-Ausbau in sechs rheinland-pfälzischen Städten und Gemeinden wird vom Land mit mehr als 1,2 Millionen Euro unterstützt. „Rund 140 neue Kitaplätze werden durch diese Förderung geschaffen, die zu einer umfassenden, familiengerechten Kinderbetreuung beitragen“, teilte am Mittwoch Bildungsministerin Stefanie Hubig (SPD) mit. Mit einer Förderung von 450 000 Euro geht der größte Betrag an eine katholische Kindertagesstätte in Weißenthurm (Kreis Mayen-Koblenz). Unterstützt werden auch Kitas in Bingen, Kaiserslautern, Neuwied, Ockenheim (Kreis Mainz-Bingen) und Wölferlingen (Westerwaldkreis).