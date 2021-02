Land bereitet „Testen für alle“ vor: 40 000 Impfungen

Mainz (dpa/lrs). Rheinland-Pfalz steht nach Angaben der Landesregierung in den Startlöchern für die flächendeckende Einführung von kostenlosen Corona-Schnelltests. Zuvor müsse jedoch der Bund dafür sorgen, dass die Tests verfügbar seien und abgerechnet werden können, teilte die Staatskanzlei am Freitag mit. Um ein möglichst großes Angebot auf die Beine zu stellen, sollen für das Projekt „Testen für alle“ die Fieberambulanzen der Landkreise und kreisfreien Städte als Teststationen genutzt, teils reaktiviert und aufgerüstet werden. Weitere Teststationen sollen möglichst flächendeckend über die örtlichen Freiwilligen Feuerwehren sowie Verbandsgemeinden und verbandsfreien Gemeinden organisiert und geleitet werden.

Auch Apotheken, Arzt- und Zahnarztpraxen wurden zur Beteiligung an den Schnelltests aufgerufen. Landesapothekerkammer, Kassenärztliche Vereinigung und die Kassenzahnärztliche Vereinigung haben den Angaben zufolge bereits ihre Unterstützung zugesagt. Darüber hinaus sollen Großbetriebe, die über einen Betriebsarzt oder vergleichbare Testmöglichkeiten verfügen, Schnelltests direkt in der Firma anbieten können. Dafür stehe das Land in Kontakt mit der Landesvereinigung Unternehmerverbände (LVU).

Mitarbeiter der Schnellteststationen sollen Anspruch auf eine Schutzimpfung gegen das Coronavirus mit höchster Priorität erhalten. Zudem würden die Laborkapazitäten in Rheinland-Pfalz ausgebaut, damit jedes positive Schnelltest-Ergebnis direkt durch einen PCR-Test überprüft werden könne, erklärte die Landesregierung.

Geleitet wird das Projekt „Testen für alle“ von Detlef Placzek, dem Präsidenten des Landesamtes für Soziales. Das Angebot der kostenlosen Schnelltests solle mindestens so lange bestehen, bis Selbsttests zugelassen und in ausreichender Menge verfügbar seien, hieß es.

In Rheinland-Pfalz sollen in der kommenden Woche knapp 40 000 Menschen ihre erste oder zweite Impfung gegen Corona erhalten. Wie das Gesundheitsministerium am Freitag mitteilte, sind in den Impfzentren, Pflegeeinrichtungen und Einrichtungen der Eingliederungshilfe insgesamt 27 651 Erstimpfungen geplant. 10 895 Rheinland-Pfälzerinnen und Rheinland-Pfälzer sollen ihren zweiten Piks erhalten. Zudem sollen in der kommenden Woche weitere rund 1900 Dosen Impfstoff an neun Krankenhäuser geliefert werden, die Mitarbeitern der Gruppe der höchsten Priorität verabreicht werden sollen.

Rheinland-Pfalz liegt den Angaben zufolge (Stand Donnerstag) mit fast 290 000 Impfungen – knapp 170 000 Erstimpfungen und gut 120 000 Zweitimpfungen – weiterhin in der Spitzengruppe der Bundesländer. Bei der Quote der erstgeimpften Bevölkerung weise das Robert Koch-Institut (RKI) Rheinland-Pfalz als drittschnellstes Bundesland aus, bei der Quote der Zweitimpfungen liege das Land auf Platz eins.

Gegen den Impfstoff von Astrazeneca gibt es vereinzelt Vorbehalte. „Der Anteil der nicht wahrgenommenen Impftermine mit Astrazeneca in den Impfzentren liegt aktuell bei unter zehn Prozent“, sagte Ministeriumssprecherin Stefanie Schneider. Das Präparat ist derzeit nur für Menschen bis 65 Jahre zugelassen und wird daher Beschäftigten angeboten, die aufgrund ihrer Tätigkeit zur Gruppe mit der höchsten Priorität für Impfungen gehören, also etwa Mitarbeiter von Pflege- und Rettungsdiensten.

Bei der Umsetzung der Corona-Hilfsprogramme des Bundes und des Landes hat die Investitions- und Strukturbank (ISB) Rheinland-Pfalz im vergangenen Jahr knapp 94 000 Anträge mit einer Gesamthöhe von fast 790 Millionen Euro bewilligt. Das machte fast ein Drittel des Gesamtgeschäfts aus, wie die landeseigene Bank am Freitag mitteilte. Sie ist in Rheinland-Pfalz unter anderem für die Bewilligung und Auszahlung von Corona-Soforthilfen zuständig.

Allein im ersten Halbjahr erteilte die ISB bei den Soforthilfen des Bundes demnach gut 69 000 Zusagen in Höhe von insgesamt rund 543 Millionen Euro. „Das vergangene Jahr ist mit nichts vergleichbar“, sagte ISB-Vorstandssprecher Ulrich Dexheimer.

© dpa-infocom, dpa:210219-99-512844/3