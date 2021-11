Mainz

Land an Spitze bei riskanten Medikamenten für Schwangere

In keinem Bundesland erhalten mehr Frauen im gebärfähigen Alter potenziell kindsschädigende Arzneimittel als in Rheinland-Pfalz. Das geht aus dem Barmer-Arzneimittelreport vor, der am Mittwoch in Mainz vorgestellt wurde. Laut den repräsentativen Auswertungen erhielt knapp jede zehnte Frau aus Rheinland-Pfalz im Alter von 13 bis 49 Jahren im Jahr 2018 eine Verordnung für ein potenziell kindsschädigendes Arzneimittel. 9,6 Prozent der Frauen in Rheinland-Pfalz waren demnach davon betroffen. Der Bundesdurchschnitt liegt bei 7,6 Prozent.