Mainz

Land ändert Regeln für Corona-Quarantäne

Rheinland-Pfalz hat die Regelungen für die Corona-Quarantäne geändert. Es geht um Menschen, die positiv getestet worden sind oder die typische Symptome einer Erkrankung mit Covid-19 haben. Seit Freitag wird für die Berechnung des frühesten Endes der Isolierung zu Hause nicht mehr an den Beginn von Symptomen, sondern an den Zeitpunkt eines Tests angeknüpft. Das teilte das Gesundheitsministerium in Mainz am Freitag mit.